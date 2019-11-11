استشهاد وإصابة 9 متظاهرين برصاص حي اثناء محاولتهم اقتحام مقر أحد الأفواج الامنية في ذي قار

2019/11/11 | 21:02

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استشهاد وإصابة 7 متظاهرين برصاص حي اثناء محاولتهم اقتحام مقر أحد

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استشهاد وإصابة 7 متظاهرين برصاص حي اثناء محاولتهم اقتحام مقر أحد الأفواج الامنية في ذي قار

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