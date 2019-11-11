مهند البراك - العنف ضد المتظاهرين يؤدي للدكتاتورية !

2019/11/11 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك فيما تتواصل و تتصاعد تظاهرات شابات و شباب انتفاضة تشرين البطلة السلمية، و يزداد رعب القوى المتنفذة الفاسدة المستقوية بدوائر الدولة الجارة .يزداد تصدي تلك القوى الاجرامي لها بالقتل برصاص القناصين الملثمين، و بالغازات المحرمة دولياً المصنّعة في ايران حسب تقارير منظمة العفو الدولية، و بالرصاص العشوائي الحي .التي تسببت حتى الآن بسقوط اكثر من ثلاث مئة 300 شهيد و اثناعشر 12 الف جريح و مصاب اضافة......

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