قاسم حسن محاجنة - بين الإنتفاخ الفاشي والخنوع الراضخ..!!

2019/11/11 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسن_محاجنة الأزمة الخانقة التي يمرُّ بها المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، بلغت مدىً يُهدد وجودها الفعلي كمجتمع قاومَ من أجل تحقيق ذاته، قوميةً ومواطنةً...وأصبح الحلم الذي يراود مخيلة الجيل الصاعد، أن يترك مجتمعه ،بمدنه وقراه، أهله وذويه، هادفا الى بناء ذاته في مدينة يهودية بعيدة في الحد الأدنى أو الهجرة الى بلاد بعيدة خلف البحار ...في مسعاه للبحث عن الهدوء وتحقيق الذات ،بعيدا عن الشعارات القومجية والإسلاموية ......

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