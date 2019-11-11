راموس: سنقاتل من أجل لقب السوبر الإسباني

2019/11/11 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شدد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، على سعي الميرنجي للتتويج بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في المملكة العربية السعودية، في شهر كانون الثاني المقبل.

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