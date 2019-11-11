السيد الصدر يهاجم أمريكا: لن نسمح لها بتحويل العراق الى سوريا.. ويهدد بتظاهرات مليونية

2019/11/11 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هاجم السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، اليوم الاثنين، أمريكا بعد بيانها حول التظاهرات العراقية الذي طالبت فيه بإجراء انتخابات مبكرة، مهدداً بتظاهرات مليونية.

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