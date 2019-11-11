المالية العراقية: تعديل قانون التقاعد سيوفر 200 الف وظيفة

2019/11/11 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية العراقية هيثم الجبوري، الاثنين، أن إقرار تعديل قانون التقاعد سيوفر 200 الف درجة وظيفية....

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