نائب عن الفتح: هوية المسؤول عن دماء المتظاهرين معلومة ولكن غير معلنة

2019/11/11 | 21:23

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، عامر الفايز، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، عن هوية المسؤول عن قتل الم...





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