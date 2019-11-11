هيومن رايتس ووتش: مقتل 16 متظاهراً بعبوات الغاز المسيل للدموع «المصنوعة» في إيران

2019/11/11 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مراقبة #حقوق_الإنسان، عن مقتل 16 شخصاً في #التظاهرات وأعمال العنف المصاحبة لها في العراق، بقنابل الغاز المسيل للدموع، والتي «صنعت» جزء منها […]

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