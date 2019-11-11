تراجع إيرادات روسيا من صادرات النفط

2019/11/11 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية (حكومية)، يوم الإثنين، تراجع إيرادات البلاد من صادرات النفط 4 بالمئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن إيرادات روسيا من صادرات النفط تراجعت إلى 90.435 مليار دولار في الفترة بين كانون الثاني وأيلول 2019، مقابل نحو 94 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2018.

وأضاف البيان أن حجم صادرات النفط الروسي ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 197.603 مليون طن (1.383 مليار برميل).

وعلى أساس شهري، انخفضت صادرات النفط الروسي بنسبة 5.9 بالمئة في سبتمبر الماضي إلى 22.231 مليون طن (155.617 مليون برميل) ، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 6.8 بالمئة إلى 9.749 مليار دولار، مقارنة بالشهر السابق عليه.

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