2019/11/11 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مندسون يهاجمون فوج المهمات الخاصة في مدينة الناصرية ويحرقون كدسا للعتاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 21:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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