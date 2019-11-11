لاتسألوا الدكتور غوغل عن الأمراض الخطيرة!

2019/11/11 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يعتمد الكثير منا على الاستعانة بمحرك البحث الشهير "غوغل"، فور الشعور بحكة في الحلق أو الشك في الإصابة بمرض ما، من أجل البحث

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