أول تعليق من رونالدو بعد أزمته مع مدرب يوفنتوس

2019/11/11 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بأول تعليق بعد مغادرته الملعب عقب قرار مدربه ماوريسيو ساري استبداله في مباراة الفريق أمام ميلان، أمس الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري المحلي.

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