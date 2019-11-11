الخزعلي يعلق على بيان البيت الابيض بشأن أحداث العراق

2019/11/11 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض قائد عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بيانا أصدره البيت الأبيض اليوم يدعو فيه الحكومة العراقية إلى إجراء انتخابات مبكرة....

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