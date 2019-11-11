تحالف الفتح يرهن استقرار الشارع بالكشف عن رؤوس الفساد وتعديل قانون الانتخابات

2019/11/11 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رهن تحالف الفتح استقرار الشارع وإنهاء الاحتجاجات والتظاهرات السلمية بالكشف عن رؤوس الفساد وتعديل قانون الانتخابات.

وقال النائب عن التحالف عامر الفايز في تصريح إن خروج الحكومة الحالية من أزمتها سيكون بالكشف عن رؤوس الفساد منذ عام الفين وثلاثة وحتى اليوم أمام الرأي العام وإحالتهم الى القضاء، مبينا أن الحكومة ستكسب ثقة الشارع مرة أخرى عبر محاسبة الفاسدين بشكل عادل.

وأضاف الفايز أن تعديل قانون الانتخابات سيمنح كل ذي حق حقه دون الاستحواذ على أصوات الناخبين لصالح الكتل السياسية، وأن الشارع الذي تفجر غضبا سيستقر بتعديل قانون الانتخابات بشكل عادل ومنصف.

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