الأمم المتحدة تؤكد دعم السيستاني لخطتها وساحة التحرير ترفض الحلول الوسط مع الفاسدين

2019/11/11 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف‭ – ‬بغداد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ نددت‭ ‬ممثلة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والمرجع‭ ‬الديني‭ ‬الشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬العظمى‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬السيستاني،‭ ‬الاثنين‭ ‬بعدم‭ ‬‮«‬جدية‮»‬‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬قواتها‭ ‬بإطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭ ‬ضد‭ ‬متظاهرين‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬غداة‭ ‬ليلة‭ ‬دامية‭.‬وقالت‭ ‬المندوبة‭ ‬الدولية‭ ‬ان‭ ‬خطة‭ ‬الامم‭ […]

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