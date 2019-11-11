الدستور والمليشيات

2019/11/11 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيع: فاتح عبدالسلام تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬بات‭ ‬مطلباً‭ ‬شعبياً‭ ‬،‭ ‬أقلق‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬فصّلوه‭ ‬على‭ ‬مقاساتهم‭ ‬العرقية‭ ‬والطائفية‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الدستور‭ ‬الذي‭ ‬تشبه‭ ‬مقدمته‭ ‬مقالاً‭ ‬سياسياً‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬معارضة‭ ‬لنظام‭ ‬حكم‭ ‬معين‭ ‬ويبدو‭ ‬انها‭ ‬الجزء‭ ‬الوحيد‭ ‬المتروك‭ ‬للاحزاب‭ ‬ان‭ ‬تكتبه‭ ‬،‭ ‬يتوافر‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الألغام‭ ‬والبنود‭ ‬المطاطية‭ ‬فيه‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬بنود‭ ‬جيدة‭ […]

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