عاهل الأردن يزور الباقورة بعد خروجها من سيطرة اسرائيل

2019/11/11 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصفدي : نسمح للمزارعين بحصاد محصولهم بعد طلب التأشيرة عمان‭, -‬الزمان‭ ‬ زار‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الإثنين‭ ‬يرافقه‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمير‭ ‬حسين‭ ‬منطقة‭ ‬الباقورة‭ ‬شمال‭ ‬المملكة‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬حق‭ ‬اسرائيل‭ ‬بالتصرف‭ ‬بها‭ ‬بموجب‭ ‬ملحق‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭.‬وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬المملكة‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬خبر‭ ‬عاجل‭ ‬أن‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ […]

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