نائب عن الحكمة: اتهام الاكراد لحكومة بغداد غير منطقي وكونهم جزء من الفشل

2019/11/11 | 21:54

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بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، أن اتهام الاحزاب الكردية للحكومة العراقية بـ"الفشل"، غير منطقي لأنهم جزء من هذا الفشل طوال الـ"16" عاما الماضية.

يتبع.....

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، عامر الفايز، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، عن هوية المسؤول عن قتل المتظاهرين، مبينا أن الجهة معلومة ولكن غير معلنة.

وقال الفايز في حديث لبرنامج "وجهة نظر"، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم،

بغداد اليوم- بغداد

هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، أمريكا بتظاهرات مليونية غاضبة اذا تدخلت بالشأن العراقي.

وذكر الصدر في تغريدة عب منصته بـ"توتير"، أنه "مرة أخرى تثبت (أمريكا المحتلة) بأ

بغداد اليوم- بغداد

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، إنه لن يسمح لأمريكا بتحويل العراق إلى سوريا.

وذكر الصدر في تغريدة عب منصته بـ"توتير"، أنه "مرة أخرى تثبت (أمريكا المحتلة) بأنها (حشرية)

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