روحاني: تمسك طهران بالاتفاق النووي سيرفع عنها حظر تزويدها بالسلاح

2019/11/11 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن استمرار طهران في الاتفاق النووي سيمكنها من رفع الحظر عن شراء الأسلحة العام المقبل.

وأشار روحاني الى أن القرارات الدولية تمنع ايران من شراء الاسلحة حتى هذه اللحظة إلا أن العقوبات الدولية المفروضة على طهران في هذا المجال سترفع خلال العام القادم وستتمكن من شراء الأسلحة وتصديرها، مبينا أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قابله ارتفاع اصوات داخلية تدعو الى الانسحاب الفوري منه.

وأشار روحاني إلى أن الحكومة الإيرانية اختارت حلا وسطيا يتمثل بالبقاء في الاتفاق والتخلي عن التزاماتها بموجبه شيئا فشيئا، لافتا إلى أن بقاء طهران في الاتفاق النووي يهدف إلى التمكن من شراء السلاح في تشرين الاول المقبل، وان وضع ايران حاليا أفضل من أي وقت مضى من حيث القدرات النووية حيث أزالت طهران العوائق أمام تطوير الصناعة النووية.

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