2019/11/11 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجشعمي للعهد: سأقدم طلبا لايقاف تعيين الدرجات الخاصة لحين استقرار الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 22:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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