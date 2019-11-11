بومبيو: واشنطن زودت أوكرانيا بالسلاح لتحارب الروس

2019/11/11 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، زودت أوكرانيا بالأسلحة لكي تمكنها من القتال ضد الروس.

وأضاف الوزير الأمريكي، في مقابلة مع WCSC-TV، وزعت الخارجية الأمريكية نسخة منها يوم الاثنين: "أراد الرئيس الحالي أيضا التأكد من أن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين لن يتمكن من جلب المعاناة لشعب أوكرانيا، لذلك قدمنا أنظمة أسلحة دفاعية لشعب أوكرانيا، في حين فضلت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عدم القيام بذلك.



قررت الإدارة السابقة إرسال البطانيات للأوكرانيين، أما نحن فقدمنا لهم أسلحة حقيقية ستمكنهم من القتال ضد الروس في الحالات اللازمة.



أنا فخور بما فعلته الإدارة الأمريكية بسياستها تجاه أوكرانيا".

ولدى تعليقه على عملية عزل ترامب، التي بدأت في مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وذلك على خلفية الاتصال الهاتفي الذي جرى في يوليو بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال بومبيو: "كان ذلك جزءا من السياسة الأمريكية في أوكرانيا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "لقد كنا واضحين للغاية.



أردنا التأكد من أن حجم الفساد الذي حدث في أوكرانيا لفترة طويلة قد انخفض، وأنه توجد فرصة أمام الرئيس زيلينسكي للقيام بذلك".

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