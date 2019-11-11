جعجع يدعو لاستشارات نيابية بأسرع وقت لتشكيل الحكومة اللبنانية

2019/11/11 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الاثنين، للبدء في الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، بأسرع وقت.

وجاء كلام جعجع عقب إعلان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إرجاء جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء، وذلك لدواع أمنية.

وعلى جدول أعمال الجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء، قوانين مهمة، قال بري إنها تشكّل في أغلبها مطالب شعبية يرفعها الحراك.

ودعت نقابات واتحادات عمالية في لبنان إلى الإضراب العام في جميع أنحاء البلاد، غدا الثلاثاء، وسط استمرار المظاهرات والاحتجاجات بمختلف المناطق والساحات، مع دخول الحراك الشعبي، الاثنين، يومه السادس والعشرين.

وأعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي في لبنان بدء إضراب مفتوح، والتوقف عن العمل في شركتي "ألفا" و"تاتش" بدءا من الثلاثاء في الفروع الرئيسية وفي كل المناطق، اعتراضا على "حرمانهم من مكتسباتهم وقضم 30 بالمئة من مدخولهم السنوي، بما ينعكس وضع كارثيا على معيشة أكثر من 2000 عائلة".

بدوره أعلن مجلس اتحاد موظفي المصارف في لبنان الإضراب العام في القطاع المصرفي، داعيا إلى التوقف عن العمل صباح الثلاثاء "حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكل الطبيعي المعتاد".

وأفاد بيان صادر عن وزارة التربية اللبنانية: "نظرا لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت الى الإضراب العام غدا وحفاظا على سلامة الطلاب واحتراما لحقهم في التعبير الديمقراطي تعطّل الدروس يوم غد الثلاثاء في جميع المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات".

ويشهد لبنان تظاهرات متواصلة منذ 17 أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف المواطنين الناقمين على الطبقة السياسية، والذين يشكون من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية، وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.

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