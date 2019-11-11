2019/11/11 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم الإثنين، إنها ستعمل على حماية الموظفين عشية إضراب دعت إليه نقابات موظفي المصارف في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمعية مصارف لبنان تتعهد بحماية موظفي البنوك‎) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمعية مصارف لبنان تتعهد بحماية موظفي البنوك‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).