2019/11/11 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة التفكير الانديكتيفي / نبيل عودةوقصة عن التفكير الانديكتيفيمدخل: تعتبر الطريقة الانديكتيفية أفضل الطرق للوصول الى الحقيقة، تعني هذه الطريقة دراسة المعطى الواحد وصولاً الى سائر المعطيات، البحث في تفاصيل كثيرة ومقارنتها ببعضها البعض، من أجل استخلاص القاسم المشترك بين كل المعطيات التي تجمع مثلا من ساحة جريمة ما بتفاصيلها المختلفة.بذلك برع المحقق الاسطوري شارلوك هولمز في حلّ ألغاز الجر......

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