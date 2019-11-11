أحمد صبحى منصور - مقدمة الجزء الثانى المُضاف لكتاب ( البحث فى مصادر التاريح الدينى : دراسة عملية )

2019/11/11 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور 1 ـ إنتهى تأليف هذا الكتاب بتاريخ ( جمادى الأولى 1404 / فبراير 1984 ).كان المأمول أن تتبعه دراسات بحثية من باحثين آخرين فى هذا الفرع الجديد من علم التاريخ الدينى .لم يحدث .الذى حدث هو إضطهادات أدت الى إصرار على متابعة البحث فى الممنوع ، وكشف المسكوت عنه ، مع الإعتصام بالقرآن الكريم .هذا سبّب تحولا فى فكر المؤلف وتطورا فى مؤلفاته ، أسفر عن سقوط الأصنام الفكرية المتوارثة ، والإكتفاء بالله جل وع......

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