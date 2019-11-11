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#أحمد صبحى منصور - مقدمة الجزء الثانى المُضاف لكتاب ( البحث فى مصادر التاريح الدينى : دراسة عملية )


#أحمد صبحى منصور - مقدمة الجزء الثانى المُضاف لكتاب ( البحث فى مصادر التاريح الدينى : دراسة عملية )
2019/11/11 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور 1 ـ إنتهى تأليف هذا الكتاب بتاريخ ( جمادى الأولى 1404 / فبراير 1984 ).

كان المأمول أن تتبعه دراسات بحثية من باحثين آخرين فى هذا الفرع الجديد من علم التاريخ الدينى .

لم يحدث .

الذى حدث هو إضطهادات أدت الى إصرار على متابعة البحث فى الممنوع ، وكشف المسكوت عنه ، مع الإعتصام بالقرآن الكريم .

هذا سبّب تحولا فى فكر المؤلف وتطورا فى مؤلفاته ، أسفر عن سقوط الأصنام الفكرية المتوارثة ، والإكتفاء بالله جل وع......

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