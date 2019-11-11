مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي وتنظيم داعش يتبنى العملية

2019/11/11 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدف مسلحون مجهولون راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك في القامشلي الأب هوسيب بيدويان ووالده.

وأكدت مصادر محلية أن المسلحين استهدفوا الأب بيدويان ووالده عند مدخل مدينة دير الزور، وهما في طريقهما بمهمة لمتابعة الأوقاف الخاصة بكنيسة الأرمن الكاثوليك في دير الزور شرقي سوريا فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث أو الجهة التي تقف وراءه.

وفي السياق تبنى تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن مقتل الأب هوسيب بيدويان ووالده، إذ أكد التنظيم عبر أحد مواقعه الالكترونية أن العملية تمت على يد عناصره المتواجدين بمحافظة الرقة السورية.

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