التعيبان لـ

2019/11/11 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد النائب عن كتلة الصادقون عبدالاميرالتعيبان، اليوم الاثنين، ان اصلاحات هيئات الرئاسة لم تدخل حيز التطبيق لغاية الان والحكومة تحتاج صدمة لتفوق من

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