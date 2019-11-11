السفارة الأمريكية: برنامج بقيمة 100 مليون دولار لدعم محافظة الأنبار

2019/11/11 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق ضمن جهود إعادة استقرار #العراق، أعلنت #السفارة_الأميركية لدى #بغداد، اليوم الإثنين، إطلاق برنامج بقيمة 100 مليون #دولار لدعم محافظة الأنبار.وأكد السفير الاميركي #ماثيو_تولر، خلال زيارة له […]

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