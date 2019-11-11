الصين تختبر طائرتها المدارية

2019/11/11 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت وسائل إعلام روسية أن الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء والأيروديناميك بدأت باختبار نموذج لطائرة جديدة مخصصة للقيام بمهمات فضائية.

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