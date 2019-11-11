التيتي الحبيب - حزب الله ومعادلة الصراع الطبقي

2019/11/11 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب حراك لبنان الحالي يخترقه تيار قوي وناظم وهو تيار الجماهير التي انتفضت على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي سببتها دولة الطوائف الدينية والاجتماعية والسياسية وراعية مصالح دول اجنبية.حراك لبنان فتح ملف ثورة الشعب على النظام الطائفي بلبنان وبالمنطقة كلها.حراك لبنان يضع اكبر قوة طائفية وسياسية وعسكرية بلبنان أمام الامتحان ونعني بها حزب الله اللبناني.بعد استقالة سعد الحريري ا......

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