مقتدى الصدر يرد على تدخلات أميركا بشأن العراق

2019/11/11 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أنه لن يسكت اذا كانت الانتخابات بإشراف أمريكي، وفيما هدد بتظاهرات مليونية بحال تدخلت أمريكا مرة أخرى، شد...

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