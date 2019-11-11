سانا: سقوط قتلى وجرحى بانفجار 3 سيارات مفخخة في القامشلي

2019/11/11 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب عشرون آخرون بجروح نتيجة تفجير ثلاث سيارات مفخخة بشكل متزامن في مدينة القامشلي السورية.

وأفادت وكالة سانا السورية بوقوع ثلاثة انفجارات ناجمة عن ثلاث سيارات مفخخة، اثنتان بشارع الوحدة، والثالثة جانب فندق الأمين وسط مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا.

وأوضحت الوكالة أن التفجيرات الإرهابية أسفرت عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة وبعض المحال التجارية واحتراق عدد من السيارات، فيما اشارت مصادر محلية أن من بين مرتادي الفندق صحفيين اجانب ومواطنين سوريين.

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