2019/11/11 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي يحمل الشباب والشابات لافتاتهم عليها شعار “نازل اخذ حقي” الذي اصبح شعار محفز للنزول الى الشوارع، لم يأتي هذا الشعار عبثاً او لملئ الفراغ في الورق، بل هو عزم وقرار اتخذه شباب العراق، نتيجة فقدانهم للمواطنة في داخل بلدهم ومعاناة لا حدود لها، فقرروا الخروج بالمظاهرات كوسيلة للحد من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التظاهرات سببها سلب الحقوق والمواطن ينزل ليأخذها) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التظاهرات سببها سلب الحقوق والمواطن ينزل ليأخذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).