بمشاركة الأمم المتحدة.. رئاسة الجمهورية تُعد قانون جديد للانتخابات

2019/11/11 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت #رئاسة_الجمهورية العراقية، اليوم الإثنين، الانتهاء من إعداد قانون جديد للانتخابات، وذلك بمشاركة ممثلين عن #الأمم_المتحدة، وتسليمه إلى الحكومة.وبحسب مشروع القانون فأنه يتضمن «تقليص عدد أعضاء […]

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