2019/11/11 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجهزة أمن الديوانية تعتقل ٣ أشخاص بحوزتهم آلات حادة وسكاكين حالوا الاعتداء على المعتصمين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 23:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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