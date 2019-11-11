قوة عراقية تقع بكمين لداعش ومقتل واصابة أكثر من 10 منتسبين

2019/11/11 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بوقوع قوة امنية عراقية بكمين لتنظيم داعش في ناحية قرتبة، التابعة لقضاء خانقين.

وقال المصدر لشفق نيوز ان قوة عسكرية عراقية وقعت في كمين لتنظيم داعش، وحصل اشتباك بين الجانبين، اسف عن مقتل 4 جنود واصابة 7 بجروح، فضلا عن فقدان 4 اخرين.

واشار المصدر الى ان الحادث يأتي بعد قيام طائرات عراقية باستهداف مضافات للتنظيم في اطراف الناحية وقرب بحيرة حمرين.

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