عبيد لبروزيين - استراتيجية السؤال والبحث عن المعنى في قصة -برج العقرب- لرشيد شباري

2019/11/11 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبيد_لبروزيين سيظل الإنسان يلهث خلف المعنى، معنى وجوده، المعنى الذي فقده في زحمة الأيام وتوالي النكبات، معنى جوهره وكينونته في زمن زئبقي، إن الأمر أشبه بلعبة، أو ممارسة للترف الفكري الذي أوصلنا إليه العالم في العالم العربي.بحث عن المعنى المقترن بحرقة الأسئلة التي تضيع أمام هلامية الأجوبة، ويظهر هذا التيه والتشظي جليا إذا عدنا إلى معجم القصة، معجم يكشف حجم التخبط في عالم لا أول له ولا آخر من خلال بعض الكلمات وا......

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