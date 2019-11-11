سلام عبود - خطايا المرجعيّة الشيعيّة الأربع

2019/11/11 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_عبود يوم أمس الأوّل، السبت، التاسع من تشرين الثاني، بثّت "قناة العراقيّة" عراضة عسكريّة من العيار الثقيل، موجّهة إلى الشعب العراقيّ، قام بها منتسبو الاستخبارات العسكريّة باللباس العسكريّ، بمصاحبة عربات هجوميّة مصفّحة.وقد تزامنت العراضة مع قطع الانترنيت، وبثّ وتسريب أخبار تؤكّد التحضير لعمليّة اقتحام ساحات الاعتصام.ربّما يتساءل كثيرون بدهشة بالغة: وما الغريب والجديد في هذا السلوك الترهيبيّ؟وأنا......

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