2019/11/11 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، أن اتهام الاحزاب الكردية للحكومة العراقية بـ"الفشل"، غير منطقي لأنهم جزء من هذا الفشل طوال الـ"16" عاما الماضية.

وقال فدعم في حدث لبرنام

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، عامر الفايز، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، عن هوية المسؤول عن قتل المتظاهرين، مبينا أن الجهة معلومة ولكن غير معلنة.

وقال الفايز في حديث لبرنامج "وجهة نظر"، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بلاسخارت: على الكتل السياسية المباشرة باحتواء الشارع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بلاسخارت: على الكتل السياسية المباشرة باحتواء الشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).