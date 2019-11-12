محمد زكريا توفيق - مزرعة الحيوانات لجورج أورويل

2019/11/12 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق جورج أورويل (1903-1950م)، روائي وناقد وكاتب مقال بريطاني.ولد في البنغال بالهند.اسمه الحقيقي إيريك آرثر بلير.كان والده ضابطا بريطانيا يعمل في الهند.كان لأورويل رأي قوي في أهم القضايا السياسية في عصره.الإمبريالية والفاشية والشيوعية.من أهم أعماله، التي تعبر عن ضمير الجيل، هي رواية مزرعة الحيوانات، ورواية 1984.مزرعة الحيوانات تعتبر صرخة ضد الدكتاتورية وحكم الفرد، في صورة تهكمية.الخناز......

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