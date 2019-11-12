2019/11/12 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. مطالب أمريكية وتوقعات إيرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 01:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مطالب أمريكية وتوقعات إيرانية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مطالب أمريكية وتوقعات إيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).