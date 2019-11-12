2019/11/12 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان الصراع من أجل انجاز مهام الفترة الانتقالية يدور في مختلف الجبهات السياسية والاقتصادية والطبقية والفكرية ، الهدف من الفترة الانتقالية تفكيك التمكين والانتقال من الشمولية الي دولة الوطن التي تسع الجميع ، حسب ما أشار الميثاق السياسي الملحق باعلان الحرية والتغيير : التحول من الشمولية إلي دولة المواطنة وسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة ، وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية اللامركزية، وقومية مؤسسات الدو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تاج السر عثمان - قضايا الصراع من أجل انجاز مهام الفترة الانتقالية(1)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تاج السر عثمان - قضايا الصراع من أجل انجاز مهام الفترة الانتقالية(1)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).