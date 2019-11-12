حسن أحراث - نحن في وادي والواقع في وادي

2019/11/12 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث درء لأي لبس ولأي فهم سطحي أو توظيف كيدي، هناك تضحيات مشهودة ونضالات متواصلة لأبناء شعبنا (شئنا أم أبينا).فرغم القمع والترهيب لا تكاد تتوقف معركة حتى تنفجر أخرى.لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتردى بوتيرة متسارعة ومخيفة وفق مخططات طبقية محكمة للنظام القائم، كنظام لاوطني لاديمقراطي لاشعبي، مخططات مؤطرة ومغلفة بشعارات التنمية والديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان والإنصاف والمصالحة وهلم جرا من ال......

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