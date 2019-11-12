محمود الصباغ - ديستويفسكي وجريمة قتل الأب

2019/11/12 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ يمكن أن نميز في الشخصية الغنية لدستويفسكي أربع وجوه هي الكاتب الملهم، والأخلاقي، والعصابي، والآثم.والسؤال هو كيف بوسع المرء أن يجد طريقه وسط هذا التعقيد المحير؟لعل ديستويفسكي الكاتب هو أقل هذه الوجوه إثارة للجدل: فمكانة ديستويفسكي تكاد تقارب مكانة شكسبير.والأخوة كارامازوف قد تكون أعظم رواية كتبت على الإطلاق، وعرض شخصية المحقق الكبير – في هذه الرواية – هو أحد قمم الأدب العالمي.لكن المحلِّل ل......

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