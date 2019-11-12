الأردن يعلن استعادة أراضيه «المؤجرة» من إسرائيل

2019/11/12 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الشاملة عل كل شبر في البلاد.وقال الملك الاردني، في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية الرابعة والأخيرة في عمر مجلس الأمة 18: «نفتتح الدورة العادية 4 لمجلس الأمة 18، وهي دورة عادية في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز».وأضاف: «أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه، قبل 20 عاما، أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة.فقد نذرني الحسين، رحمة الله عليه، لهذا الوطن، وما رأيت نفسي إلا خادما له». وجدد التأكيد: «أعلن انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر». وتسلم الأردن أراضي الباقورة والغمر، بعد أن أنهى الملك العام الماضي نظاما خاصا سمح فيه الأردن لإسرائيل بالانتفاع من المنطقتين لمدة 25 عاما، وفق اتفاقية معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين في عام 1994.وكانت الحكومة الأردنية قررت إغلاق منطقة «الباقورة والغمر» أمام السياح الإسرائيليين، فيما قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق البوابة المؤدية إلى هذه الأراضي، للمرة الأخيرة مساء السبت.

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