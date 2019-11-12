محافظ البصرة: سنبدأ خلال اسبوع بفرز قطع الاراضي الخاصة بأهالي ناحية ام قصر

2019/11/12 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقياعلن محافظ البصرة اسعد العيداني ان اجراءات الفرز لقطع الاراضي الخاصة باهالي ناحية ام قصر والمزمع توزيعها من ديوان المحافظة ستبدأ خلال اسبوع. وقال العيداني انه وبعد زيارة قام بها برفقة عدد من دوائر الخدمية في المحافظة ان زيارتهم جاءت لتقديم العزاء لبعض الشهداء في الناحية وتضمنت ايضا بحث المشاكل المتعلقة باهالي الناحية بغية تنفيذها والوقوف عليها والتي تخص قطاعات التربية والتعليم والصحة والزراعة وغيرها.واشار الى انه سيتم عقد جلسة يومية في مكتب التشغيل لاهالي الناحية بميناء ام قصر لاستلام طلبات تشغيل العاطلين عن العمل وتصنيفها على الدوائر التي من الممكن ان تستقطب اعداد من العاطلين.

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