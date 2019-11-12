اتحاد الكرة يتحرك لاستئناف الدوري

2019/11/12 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةقرر اتحاد الكرة العراقي استئناف منافسات الدوري الممتاز بعد التوقف الاضطراري نتيجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية. وقال نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات علي جبار في تصريحات إن اللجنة ترى أن استمرار التوقف سيصعب المشهد ويؤخر المنافسات بشكل معقد، ويصعب عليهم تعويض تلك الجولات. وتابع: «قد يتسبب الإيقاف في امتداد الدوري لوقت متأخر من السنة ويتكرر سيناريو المواسم الماضية».وبين: «لجنة المسابقات طالبت الاتحاد بضرورة استئناف المسابقة وهو يسعى حاليا للحصول على موافقات أمنية من الحكومة من أجل إطلاق منافسات الجولة الخامسة». وأشار إلى أن الأندية غاضبة من التوقف والاتحاد يعي أن تأخير الدوري سيضرها ماليا ومعنويا. وختم: «الاتحاد مجبر على التوقف نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد وبالتالي لجأ إلى إيقاف منافسات الدوري على أمل أن نحصل على موافقات أمنية لإعادة المنافسات مجددا».

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