العراق.. ضرورة اجراء اصلاحات حقيقية في مدة معقولة

2019/11/12 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:00 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة وقائعَ الحدثِ العراقي خلالَ الساعاتِ الماضية....

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