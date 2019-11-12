تنفيذ مجسرات وطرق حيوية في صلاح الدين وكركوك

2019/11/12 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صلاح الدين / سميرعادل / كركوك / نهضة علي

باشرت الملاكات الفنية والهندسية التابعة لوزارة الاعمار والبلديات العامة العمل مشروع مجسر الدلة في تكريت والجسر الرابط بين ناحية العلم والجامعة، في وقت تستعد فيه محافظة كركوك لاحالة اربعة مشاريع في قطاع الطرق على التنفيذ.وقال مدير بلديات صلاح الدين المهندس فائق زيدان لـ"الصباح": ان استئناف العمل بمجسر الدلة في تكريت تم بعد إطلاق التخصيصات المالية، اذ توقف العمل به خلال المدة الماضية بسبب احداث عصابات "داعش" الإرهابية.

واضاف ان العمل يسير حاليا بوتيرة عالية وسيتم انجازه بالاتفاق مع الشركة المنفذة خلال عام ونصف العام وسيسهم في القضاء على الزخم المروري، منوها باجراء الكشوفات للمجسر لبيان الأضرار والاندثار التي تعرض لها بسبب التوقف عن العمل به، قبل اعادة العمل به، مؤكدا ان نسبة الإنجاز بلغت 25‎ بالمئة‎، اذ تم رفع مخلفات الارهاب والمباشرة بصب ركائز المجسر وفضاءاته وفق مواصفات هندسية

حديثة.

من جانبه، اوضح المشرف على المجسر المهندس ايهاب كاظم لـ"الصباح" ان المشروع عبارة عن مجسرين الاول "A" ويتكون من 124 ركيزة تحت الأرض، علاوة عن مجسر "B" الذي يتألف من 60 ركيزة تحت الأرض، والعمل مستمر به بوتيرة عالية لإنجازه ضمن المدة والمواصفات المحددة بكلفة 22 مليار دينار.بدوره، اوضح المهندس المقيم في الجسر الرابط بين ناحية العلم وجامعة تكريت وائل وليد خالد لـ"الصباح" ان هذا المشروع يتضمن ممرين بطول 735 مترا ويتكون من 21 فضاء طول الواحد منها 35 مترا، ويقوم على 171 ركيزة من الكونكريت المسلح، لافتا الى ان المرحلتين الاولى والثانية ستشملان المقتربات التي سيتم ربطها بطريق العمل الرئيس من جهة العلم وطريق بغداد ـ الموصل من جهة

تكريت.

ولفت الى ان نسبة الانجاز الفعلية بلغت ‎12 بالمئة‎ ولا توجد اي معوقات لتنفيذه، منبها على ان هذا المشروع سيسهم بفك الاختناقات المرورية في مدينة تكريت وتسهيل وصول الطلبة الى الجامعة.



وفي كركوك،قال مدير دائرة الطرق والجسور في المحافظة قايمازعلي لـ"الصباح": ان اللجنة المختصة باحالة المشاريع في المحافظة تستعد في غضون الايام العشرة المقبلة لاحالة اربعة مشاريع في قطاع الطرق على التنفيذ، تتضمن انشاء وتأهيل واكساء وتعريض وتأهيل ارصفة وهي: تقاطع الجامعة والطريق الممتد امامها ويعد من المشاريع المهمة لانه يسهم في فك الاختناق امام المجمع الجامعي والمعاهد واكساء بطول 18كم في طريق بغداد ومشروعان اخران.

وذكر ان هذه المشاريع تندرج ضمن موازنة المحافظة للعام الحالي وخطة المشاريع المعدة في مجال التطوير والتوسيع والتأهيل ذات المبالغ العالية التي تكون احالتها عن طريق المحافظة.

وتابع علي ان المديرية تنفذ حاليا 20 مشروعا تمت احالتها في وقت سابق منها طريق السليمانية بطول 16 كم، فضلا عن مشاريع طرق في الاقضية والنواحي جنوب المدينة وشمالها ومنها مشاريع في قضاء داقوق وتشمل الطرق المؤدية من والى القرى في ناحية تازة وجرداغي والبو سراج، مع وجود مشاريع اخرى منها تأهيل طرق في ناحية سركران شمال كركوك وقرة هنجير وشوان واخرى في قضاء الحويجة ونواحيها التي تمول من صندوق الاعمار واعادة

الاستقرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنفيذ مجسرات وطرق حيوية في صلاح الدين وكركوك) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنفيذ مجسرات وطرق حيوية في صلاح الدين وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).