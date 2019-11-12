{حراك سريع} في المحافظات لتوفير الخدمات وفرص العمل

2019/11/12 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحافظات / مراسلو الصباح

مع استمرار التظاهرات الشعبية في عموم البلاد، شهدت بعض المحافظات "حراكا سريعا" من قبل الحكومات المحلية لتلبية المطالب المشروعة، المتعلقة بالخدمات كتوزيع الاراضي السكنية وانجاز المشاريع مع توفير فرص العمل.وقال محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري في تصريح صحفي لـ "الصباح": ان "الفرص المتوفرة هي 350 درجة في مختلف الاختصاصات"، مشيراً الى ان "تلك الدرجات خصصتها وزارة النفط لابناء المحافظة".

وكشف عن "تخصيص مبلغ مالي لاكمال مستشفى النجف المعروف بالمستشفى الالماني، على ان يتم التصويت على هذا المبلغ في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، مع تحويل عقود هيئة الاعمار في النجف الى القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء للبت فيها وشمول 30 ألف اسرة في النجف براتب الرعاية الاجتماعية".

وفي ما يتعلق بتوزيع الاراضي السكنية، قال الياسري: انه "تم تخويل المحافظين توزيع الاراضي التابعة لوزارة المالية بين المستحقين من المواطنين، وسيتم التوزيع عن قريب لشمول اكبر عدد من شرائح المجتمع".

في ذي قار اصدر قائد شرطة المحافظة محمد عبد الوهاب السعيدي، عددا من التوجيهات بهدف مد يد الوئام للمتظاهرين.وطالب السعيدي بحسب بيان، بعدم الاحتكاك مع المتظاهرين وتامين الحماية الكاملة لهم، ومنع استفزاز المتظاهرين ومد جسور المحبة والوئام، وعدم منح المغرضين فرصة اثارة الفتن بين المتظاهرين والقوات

الأمنية".الى كربلاء، حيث اكد المحافظ نصيف جاسم الخطابي لـ"الصباح"، ان "تظاهرات كربلاء سلمية في مجملها والمتظاهرون يقومون بفعل ديمقراطي يعبر عن وعي كبير ورؤية واضحة لمستقبل العراق ونحن كحكومة محلية نقف مع التظاهرات ونرعاها في مطالبها المشروعة".

واضاف "تم تشكيل لجان تحقيقية فورية من اجل إحالة جميع المتورطين بسفك دم المتظاهرين السلميين الى القضاء والى كل من امتدت يده على المتظاهرات وخاصة في ساحات التظاهرات الرسمية في ساحة

التربية".



الى ذلك، اوضح محافظ واسط محمد جميل المياحي لـ"الصباح"، ان "نقابة المعلمين في واسط اعلنت عن تمديد الاضراب في عموم مدارس المحافظة للاسبوع الثالث على التوالي، على الرغم من ان نقابة المعلمين العراقيين المركز العام قررت انهاء الاضراب واستئناف الدوام في المدارس، داعيا فرع النقابة في المحافظة للتقيد بقرارات المركز العام.ودعا المياحي جميع المعلمين والمدرسين الى استئناف الدوام في مدارسهم واستقبال ابنائنا الطلبة والتلاميذ واعطائهم الدروس، كون المتضرر الوحيد من الاضراب هو الطالب والتلميذ فقط، لافتا الى ان رسالة نقابة المعلمين وصلت وما عليهم الا انهاء الاضراب واستئناف الدوام، مشددا على ضرورة ابعاد قطاع التعليم وابنائنا الطلبة عن التظاهرات.

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